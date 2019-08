Geride kalan sezonu tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirerek 46 puanla şampiyon Galatasaray'ın 23 puan gerisinde 6. sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezona iyi başlamayı hedefliyor. Fenerbahçe sezonun ilk maçında Gazişehir Gaziantep ile karşılaşıyor.

Peki, Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre, Moses, Kruse, Garry, Vedat

Gazişehir'in ilk 11'i:

Günay, Olkowski, Kana Biyik, Tosca, Djilobodji, Morais, Tetteh, Jefferson, Chibsah, Pawlowski, Kayode

Kadrosunda önemli değişikliklere giden ve şu ana kadar 9 transfer yapan Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Hasan Ali Kaldırım sezonun ilk haftasında forma giyemeyecek.

Süper Lig’in bu sezonki yeni takımlarından biri olan Gazişehir’de teknik direktör Maruis Sumudica, tüm oyuncularını kullanabilecek durumda. Takımda sakat bulunmuyor. Güneydoğu ekibinin son transferi Patrick Twumasi’nin kadroya alınıp alınmayacağı ise belirsiz.

Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında Ülker Stadı'nda 19 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN SPORS HD1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Kadıköy'de 12 maçlık seri

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 12 lig maçını da kaybetmedi. Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 27 lig maçına çıkan Yanal, 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

Emre Belözoğlu 1542 gün sonra

Fenerbahçe'ye 4 sezon aradan sonra dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, 1542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi maça çıkacak. Sarı-lacivertli takımın kaptanı, son olarak Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-2015 sezonun son haftasında 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında giymişti.

Öte yandan diğer yeni transferler Zanka, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Altay Bayındır, Vedat Muric, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Murat Sağlam, ilk kez resmi bir maçta forma giymek için teknik direktör Ersun Yanal'dan forma bekleyecek.

123 haftalık hasret bitebilir

Fenerbahçe, tam 123 haftadır hasret kaldığı Süper Lig'de liderlik koltuğuna sezonun ilk haftasında oturma şansına sahip. Ligde alınacak diğer maçların sonucuna göre rakibini farklı yenmesi durumunda sarı-lacivertliler, ilk haftadan liderlik koltuğuna oturabilir.

Fenerbahçe, son olarak 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 30 Kasım 2015’te Trabzonspor’u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturmuştu. Fenerbahçe, daha sonra aradan geçen yaklaşık 4 yıl ve 3.5 sezonda hiçbir haftayı lider bitiremedi.

Gazişehir Gaziantep ilk kez

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'de ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak. Geride kalan sezonda 1. Lig'de play-off sonunda Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlılar, tarihinde ilk Süper Lig maçını Kadıköy'de oynayacak.

Şu ana kadar 9 transfer yapıldı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde 9 transferle kadrosunu güçlendirdi. Stoper, sol bek, 6 numara ve forvet arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Max Kruse kadroya katıldı.

Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra geçen sezon kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan ve Diego Reyes'de takıma dahil oldu. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesinde 15 futbolcuyla ise yollarını ayırdı.

Kadroda 13 yabancı

Fenerbahçe kadrosunda Avrupa, Afrika ve Amerika kıtasından toplam 13 yabancı futbolcu bulunduruyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda şu anda Carlos Kameni (Kamerun), Zanka (Danimarka), Diego Reyes (Meksika), Mauricio Isla (Şili), Jailson (Brezilya), Nabil Dirar (Fas), Miha Zajc (Slovenya), Garry Rodrigues (Yeşil Burun Adaları), Victor Moses (Nijerya), Max Kruse (Almanya), Vedat Muric (Kosova), Michael Frey (İsviçre), Allahyar Sayyadmanesh (İran) yer alıyor.

Hücum hattı tamamen değişti

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli revizyona gitti. Sözleşmesi biten oyuncuların tamamıyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli isimler kattı. Geçtiğimiz sezon gol yollarında büyük problem yaşayan Fenerbahçe, özellikle hücum hattında önemli değişiklik yaptı. Kiralık Islam Slimani ve sözleşmesi sona eren Roberto Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe, santrfor bölgesini geçen sezon ligde önemli bir performansa imza atan Vedat Muric ile güçlendirdi. Uzun süre kamuoyunu meşgul eden Vedat Muric transferinin dışında forvet hattına İranlı genç oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i katan sarı-lacivertliler, forvet arkası ve kanat bölgesine de önemli isimleri aldı.

Fenerbahçe, sağ kanatta oynayan Victor Moses'ın yanı sıra bu bölgeye Deniz Türüç transferini yaparken, Mathieu Valbuena'dan boşalan sol açık pozisyonuna ise Garry Rodrigues'i transfer etti. Sarı-lacivertliler, hücum hattını Max Kruse transferiyle güçlendirdi.