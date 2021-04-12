Emre Belözoğlu'nu A Takım Futbol Direktörü olarak göreve getirdikten sonra çıktığı ilk maçta Denizlispor'u yenen Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la berabere kalarak bir kez daha şampiyonluk yolunda çok önemli bir 2 puandan olmuştu. Sarı lacivertli ekipte Nazım Sangare ve Papiss Cisse hazır. Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin tedavileri sürüyor. Mesut Özil'in durumu maç saati netleşecek. Belözoğlu'nun Altay Bayındır ve önündeki dörtlüyü değiştirmesi beklenmiyor. Orta alanda ise radikal değişiklikler görebiliriz. Luiz Gustavo yedeğe çekilip Jose Sosa aynı bölgeye monte edilebilir. Malatya deplasmanında girdikten sonra etkili futbol oynayan Ferdi Kadıoğlu da ilk 11'de başlayabilir. "9 numara" pozisyonunda yine Mbwana Samatta mı başlar, yoksa Mame Thiam hamlesi gelir mi, onu da maç saati öğreneceğiz.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Son 3 lig maçında 7 puan toplayıp 5. sıraya kadar tırmanan Gaziantep FK'da savunmadan Alin Tosca ve orta sahadan Jefferson koronavirüs karantinasında. Marius Sumudica'dan emanet aldığı 5'li savunmayı uzun bir süre bozmayan TD Ricardo Sa Pinto, 4-4-2'ye geçiş yaptıktan sonra takımda gözle görülür bir oyun farkı oldu. Savunmada "Olkowski, Miranda, Djilobodji, Junior Morais" olacak. Önlerinde de "Vetrih & Rashid" görev yapacak. Bir kanatta Alexandru Maxim'i, diğer kanatta Kevin Mirallas'ı izleyeceğiz. Forvette 2 formaya 4 aday var. Sa Pinto'nun Kenan Özer'i son maçlarda daha çok tercih ettiğini, yanındaki ismi değiştirdiğini gördük. Yani aslında tek formaya 3 aday var. Muhammet Demir, Andre, Nouha Dicko...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 6 lig maçının 5'i "2.5 ALT" bitti.

- Gaziantep FK'nın ligdeki son 5 maçının 3'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü (11) atan iki takımdan biri Gaziantep FK, en çok direkten topu dönen (19) takım ise Fenerbahçe!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %47'lik kesim şampiyonluk iddiasını sürdürmek için mutlaka kazanmak zorunda olan sarı lacivertli ekipten Kadıköy'de hata beklemiyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.