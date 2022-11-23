Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor peşinde

Galatasaray , Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı yıldız futbolcunun peşine düştü. Devre arası transfer döneminde 3 büyük kulübün yıldız futbolcunun transferi için girişimde bulunması bekleniyor.

Trabzonspor scout ekibinden bir yetkili, Brezilya'da kaldığı 2 hafta boyunca birçok maçı takip etmiş ve dikkat çeken isimleri kulübe bildirmişti. Yönetimin de rapor verilen isimlerden Fluminense'nin kaptanı Nino'yu öne aldığı öğrenildi. Devre arasında defansa takviye yapacak olan Karadeniz kulübünün, 25 yaşındaki Brezilyalı stoperin mali şartlarını sorduğu belirtildi. Ancak oyuncunun yüksek maliyeti sıkıntı yarattı.





KULÜBÜ GERİ ADIM ATMIYOR

Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve güncel değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Nino için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia ediliyor. Brezilya basını, Trabzonspor'un yanı sıra sarı-lacivertli kulübün de oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katma düşüncesinde olduğunu ancak Fluminense'nin yüksek bonservisten vazgeçmeyeceğini vurguladı.





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VİSCA ARAYI KAPATIYOR

Bordo-mavili takımda sakatlığı geçen Edin Visca, ilk antrenmandaki fit görüntüsü ile dikkat çekti. Teknik ekibin geri dönüşünü sabırsızlıkla beklediği 32 yaşındaki futbolcunun, oynanan çift kale maçta takımının kazanmasında büyük pay sahibi olduğu öğrenildi. Takım izindeyken çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu, lig başlayana kadarki süreçte eksiklerini gidererek arkadaşlarıyla aynı seviyeye ulaşmayı amaçlıyor.