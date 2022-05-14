Fenerbahçe-Galatasaray U19 maçının biletleri satışa çıktı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının hemen öncesinde 18 Mayıs Çarşamba günü Fenerbahçe ve Galatasaray U19 takımları Kadıköy Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu özel karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Fenerbahçe açıklama yaptı!

Futbol Akademimizin, geleceğimiz olduğu bilinciyle hareket ettiğimiz ve bu doğrultuda Stadımızın kapılarını 19 Yaş Altı Futbol Takımımıza açacağımız Fenerbahçe-Galatasaray U19 Gelişim Ligi 28. hafta erteleme maçının biletleri satışa çıktı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın hemen öncesinde 18 Mayıs Çarşamba günü taraftarımızın da olduğu özel atmosferde oynanacak bu özel karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve TRT Spor’dan ekranlara gelecek.

Hasılatının tamamen geleceğimiz olan Futbol Akademimize aktarılacağı U19 derbisinin biletlerine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Maça gelemeyecek taraftarlarımız ise hatıra bilet satın alarak Akademimize destek olabileceklerdir.

İlk etapta Maraton Alt ve 1907 Tribünlerimizin satışa sunulacağı bu özel karşılaşmada her iki tribünümüzün tamamen dolması halinde diğer tribünlerimiz de taraftarımıza açılacaktır.

*Bilet fiyatları:

Maraton Alt: 10 TL

1907 Tribünü: 500 TL

Hatıra Bilet: 5 TL*