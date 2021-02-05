Fenerbahçe - Galatasaray Derbi Analizi (SWOT Analizi)

FENERBAHÇE'NİN ARTILARI

Son 9 haftada 8 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, ligin devam eden en uzun serisine sahip. Bu performansı ile liderliğe yükselen Fenerbahçe, 2013-14 sezonundan sonra ilk kez 23.haftada zirvede yer aldı. Zaten sözü geçen sezonu Fenerbahçe şampiyon tamamlamıştı. Fenerbahçe'nin şifresi ise ilk gol! Erol Bulut'un ekibi bu sezon ilk golü attığı 12 maçı da kazandı.

Süper Lig'de takımların ilk golü attığı maçlarda istatistik tablosu





GALATASARAY'IN ARTILARI

Galatasaray ise ligin en az gol yiyen takımı. Üstelik ligin en önemli kalecisi konumundaki Muslera'nın uzun süre oynamadığı dönemde rakiplerine fırsat vermeyen Galatasaray'da Muslera döndükten sonra 4'te 4 galibiyet serisi geldi. Galatasaray 10 maçı gol yemeden tamamladı (clean sheet) ve bu alanda da ilk sırada.

Muslera ise Süper Lig'e hızlı döndü. Biri penaltı olmak üzere kalesine gelen son 18 isabetli şutun 16 tanesinde Muslera başarılı oldu ve en az dört maça çıkan kaleciler arasında ilk sırada yer aldı. Galatasaray'ın bir başka üstünlüğü ise ilk 10 dakikada rakiplerine 11 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gördü ve bu alanda lig lideri oldu. Galatasaray bir nevi maçlara hızlı başlıyor denilebilir

Süper Lig'de gol yemeden en çok maç bitiren takımlar

10 - Galatasaray

9 - Antalyaspor

8 - Beşiktaş, Hatayspor, Kayserispor

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FENERBAHÇE'NİN EKSİLERİ

Fenerbahçe son dönemde çok iyi bir seri yakalamış olsa da Kasım ile 15 Aralık arasında ciddi sıkıntı yaşamıştı. Bu dönemde ezeli rakiplerinden Beşiktaş'a da evinde kaybeden Erol Bulut çok tartışılmış ancak Aralık ayının ikinci yarısından itibaren çıkış başlamıştı. Bu dönemde Fenerbahçe'nin zaman zaman topu rakibine ciddi oranda bırakması ve sergilediği futbol eleştirildi.

Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Alanyaspor maçında %30, yine 2-1 kazandığı son Hatayspor maçında %36 topla oynaması ve önemli fırsatlar vermesi çok tartışıldı. Sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de Galatasaray %59 topla oynamıştı

Ligin topla oynama ortalaması yüksek takımları

%61 - Alanyaspor, Beşiktaş

%57 - Galatasaray, Başakşehir

%53 - Konyaspor, Fenerbahçe





GALATASARAY'IN EKSİLERİ

Galatasaray'ın ilk yarıyı önde geçemediği maçlarda zorlanıyor. Bu sezon ilk yarısını önde geçtiği 11 maçı da kazanan (bahis dili ile 1'den 1 ya da 2'den 2 yapan) Galatasaray, ilk 45 dakikayı önde geçemediği 11 maçta ise sadece 3 kez kazanabildi.

Malatyaspor maçında Babel'in son anlarda attığı golle kazanan Erzurumspor maçında Falcao'nun ekstra golüyle galip gelen Fatih Terim'in ekibi Gaziantep deplasmanında da Onyekuru'nun performansı ile 3 puanı almıştı









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FENERBAHÇE'NİN FIRSATLARI

Kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Fenerbahçe takımında Osayi-Samuel ve Szalai takıma hemen adeta oldu. Üstelik yeni transferlerden Mesut Özil de Hatayspor maçında kısa da olsa süre aldı.

Bu oyuncular ile birlikte takıma sezon başında katılan Samatta, Thiam, Mert Hakan, Valencia gibi isimlerde derbide kendilerini kanıtlamak isteyecektir. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda Galatasaray'a derbide gol atan bir oyuncu yer almıyor









GALATASARAY'IN FIRSATLARI

Geçen sezon Kadıköy'de 3-1 kazanan Galatasaray böylece uzun yıllarında kazanamadığı bu sahada mental anlamda dengeyi sağladı hatta avantaj yakaladı. Çünkü Galatasaray son 3 sezonda Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı kaybetmediler. 2017-18 sezonunda rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan önceki sezon ise öne geçmesine rağmen 1-1 eşitlikle sahadan ayrılan Galatasaray, geçen sezon ise 3-1 kazanmayı başarmıştı

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FENERBAHÇE'NİN ZAAFİYET YAŞABİLECEĞİ DURUMLAR

Fenerbahçe'nin bu maç öncesi en büyük sorunu Pelkas ve Gustavo'nun yokluğu. Fenerbahçe'nin son dönemde yakaladığı çıkışta Pelkas'ın büyük katkısı olurken 4 gol - 5 asist yapan Yunan oyuncu takımın gole en çok katkı yapan oyuncuları arasında yer alıyor.

Gustavo ise Fenerbahçe'nin alternatifsiz olduğu pozisyonlardan birinde görev yapıyor. Gustavo'nun bu sezon oynamadığı Denizlispor maçında rakibine 18 şut imkanı veren Fenerbahçe'de Altay 7 kurtarış yapmıştı. Hatayspor maçında sakatlanan Brezilyalı oyuncunun görev yapmadığı dönemde (2.yarıda) Fenerbahçe kalesine toplam 15 şut gelirken Altay yine 5 kurtarışla maça damga vurmuştu

Gustavo geçen sezon Kadıköy'de Galatasaray'ın 3-1 kazandığı maçta da görev yapmamıştı





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GALATASARAY'IN ZAAFİYET YAŞABİLECEĞİ DURUMLAR

Galatasaray puan olarak ezeli rakibinin üç puan gerisinde ve olası bir mağlubiyet durumda hem puan farkı 6 olacak hem de ikili averajda Fenerbahçe avantaj yakalayacak. Bu durumda kaybetmemek hatta kazanıp rakibini geçmek isteyecek Galatasaray'da santrfor konusunda sezon başında beri istenen performans gelmedi. Falcao'nun oynayamadığı dönemde süre alan Diagne devre arasında Premier Lig'e giderken son maçlarda ileri uçta Babel görev yaptı. Son maçta ise Mostafa Mohamed 45 dakika görev yaptı ancak derbide nasıl performans verebileceği merak konusu...

Galatasaray'ın bu sezon forvet / santrfor performansları (Süper Lig)

Diagne 15 maç / 9 gol (WBA'ya gitti)

Falcao 8 maç / 5 gol - 2 asist (İdmanlara yeni katıldı, ilk 11 oynaması beklenmiyor)

Babel 15 maç / 3 gol - 4 asist

Mostafa Mohamed 1 maç / 1 gol (yeni transfer)

Oğulcan Çağlayan 12 maç / 3 gol (sakatlığı var)





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr