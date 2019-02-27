Fenerbahçe - Galatasaray maç sonucu: 71-56
Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçında Fenerbahçe, karşı karşıya geldiği ezeli rakibi Galatasaray'ı 71-56 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Mersin Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu.
Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası'nda ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, çok kısa sürede farkı yakaladı. 1:26 kala Fenerbahçe, 20-4'lük skorla üstün taraftı. İlk çeyreği de Sarı-Lacivertliler, 20-8'lik skorla üstün tamamladı.
İkinci çeyreğni bitimine 5:26 kala Fenerbahçe'nin 31-15'lik üstünlüğü vardı. Farkı çeyreğin sonuna kadar koruyan Sarı-Lacivertliler, ilk yarıyı 41-26 önde kapattı.
Üçüncü çeyrekte farkı azaltmaya çalışan Galatasaray, 3:27 kala 48-37'lik skoru yakaladı. Fenerbahçe, rakibinin farkı daha fazla azaltmasına izin vermeyerek son çeyreğe 55-42 önde girdi.
Son çeyrekte de skoru kontrol eden Fenerbahçe, karşılaşmadan 71-56'lık skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, yarı finalde Mersin Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu.
Fenerbahçe'de Tuğçe Canıtez 13 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Ayşe Cora 12, Cecilia Zandalasini 11 sayıyla oynadı.
Galatasaray'da Şerife Alperi Onar 16 sayıyla maçın en skoreri olurken Farhiya Abdi 11, Monika Grigalauskyte 10 sayıyla maçı tamamladı.