Pandemi sürecinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçının yankıları sürerken, iyi niyetli bir düşüncenin çok trajik bir hal aldığı bir derbi geride kaldı. Öncelikle Fenerbahçe yönetim kurulunun derbiye yönelik düşüncesi ile başlamak lazım. Ali Koç ve ekibi, sağlık çalışanlarının motivasyonunu artırmak ve sonraki maçlara da örnek olması için Galatasaray maçı özelinde bir düşünce üzerinde birleşti. Fenerbahçe yönetimi, derbide sınırlı sayıda sağlık çalışanının karşılaşmaya alınabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı. TFF, inceleme yapacağını aktararak Fenerbahçe Yönetimi'nin talebine net bir yanıt vermedi.

Ali Koç açıklamıştı

Hatta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçtan bir gün önce yapılan Kulüpler Birliği Toplantısı'nın çıkışında ilgili taleplerini ilettiklerini ancak yanıt alamadıklarını kameralar önünde açıkladı. Kamuoyu, pandemi döneminde oynanan her maç gibi Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 90 dakikanın da sessiz sedasız geçeceğini düşünürken derbi yayını başladığında işin öyle olmadığı görüldü.

Servet Yardımcı kabul etti

Herhangi bir resmi duyuru yapılmamasına rağmen Ülker Stadyumu'nun localarına bazı taraftarların girdiği ifade edildi. Bu görüntülerin sosyal medyada dolaşmasının ardından TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, 150 kadar aşı olmuş sağlık çalışanının maça alındığını açıkladı.

Ancak kamuoyunun dikkatini çeken isim Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oldu. Yayıncı kuruluşun maç öncesi röportajına çıkan Terim, maçı değerlendiremeyeceğini aktararak, toplu halde kendilerine küfür edildiğini localarda çok sayıda Fenerbahçe taraftarı olduğunu aktardı.

Kuralları çiğnediler

Maç başlarken localarda maskeleriyle ve sosyal mesafeleri gözeterek oturan bu kişilerin, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında kuralları çiğnediği de objektiflere yansıdı. Birarada toplanan Fenerbahçe atkılı ve Fenerbahçe maskeli kişilerin sosyal mesafe kurallarını esnettikleri ve toplu halde tezahürat yaptıkları görüldü.

Bununla birlikte Galatasaray cephesinin iddiasına göre gruptan bazı kişiler alkollüydü ve karşılaşma öncesinde Galatasaray teknik ekibi ve futbolcularına küfür eden kişilerin de bu şahıslar olduğu ileri sürüldü.

PFDK ceza verebilecek mi?

Peki şimdi ne olacak? TFF temsilcisi, karşılaşma öncesinde ve esnasında localarda yaşananları raporuna yazdı. Genel prosedüre göre temsilci raporları hukuk müşavirliğine gidecek ve hukuk müşavirliği raporlar doğrultusunda profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk gerçekleştirecek. Ancak PFDK'nın 'seyircisiz statüde' oynanan maç ile ilgili herhangi bir ceza açıklayıp açıklayamayacağı bilinmiyor.

Bedeli sağlık çalışanlarına!

Daha da önemlisi bu cezanın uygulanıp uygulanamayacağı da tartışmalı. Bu bakımdan ortaya çıkan fotoğrafta çözümsüz bir durum söz konusu. Bununla birlikte derbide yaşanan kötü tecrübe nedeniyle TFF'nin, sonraki maçlarda sınırlı sayıda sağlık çalışanının maçlara girip giremeyeceği konusunda endişeler var. Derbide yaşananlar sonrası bu ihtimal ortadan kalkmış gibi!

Galatasaray cephesi ise PFDK'nın herhangi somut bir eylemde bulunmayacağına inanıyor. Başta Fatih Terim olmak üzere, teknik ekip, futbolcular ve hakaretlere uğrayan diğer çalışanların hem bireysel avukatları hem de kulüp avukatları aracılığıyla suç duyurularında bulunacakları ve açılan her davanın sıkı takipçisi olacağı ifade ediliyor.



