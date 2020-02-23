Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yenilen çok şey kaybedecek!

Sadece Süper Lig’in değil artık Avrupa futbolunun simgeleşen derbilerinden birinde Fenerbahçe ile Galatasaray , toplamda 391, ligde de 147. kez kozlarını paylaşacak. Kadıköy’de 1982’den bu yana 57. lig maçına çıkacak iki ezeli rakibin bu mücadelesi çok büyük bir önem taşıyor. 20 yıldır ev sahibinin yenilmemesi de önemli bir detay...

Zirve yarışında bu maçın kaybedeni büyük hasar alacak ancak kazananı önemli bir avantajı cebine koyacak. Beraberlik ikisine de yaramayacak. Aslında bu kritik derbiye rakamlar ışığında bakmakta fayda var. Fatih Terim’in geçen yıl şampiyon olurlarken; ‘8 puan da kapanır, 18 puan da’ ifadesine benzer bir durum iki ezeli rakip arasında yaşanıyor. 17. hafta biterken Fenerbahçe, Galatasaray’ın 4 puan önündeydi, 23. haftaya girilirken bu sefer sarı-kırmızılılar 4 puan öne geçti.

Fenerbahçe’nin arka arkaya 3 maçta kaybettiği 8 puan, belki de lig yarışını tam anlamıyla etkiledi. Ersun Yanal’lı Fenerbahçe bilhassa hücumdaki üstünlüğünü sonuç hanesine yazdıramadı bu sezon.

Maç başına 6.2 isabetli şut, maç başına 14 şut, maç başına 5.2 korner, topa sahip olmada yüzde 63’lük maç ortalaması bakımından ligin en iyilerinden biri oldu sarı-lacivertliler... Ancak gole yansımaya baktığımızda maç başına 1.9 gol ortalamasında kalındı.

Galatasaray’da da Muslera gerçeğiyle beraber sadece 17 gol yedi. Maç başına yenen gol sayısı sadece 0.8 ortalamaya denk geliyor. Özellikle ikili mücadele, top kapma ve hava topu mücadelelerinde sarı-kırmızılılar hep yüzde 51 bandının üzerine çıktı.

Açıkçası bu kadar zor gol atan Fenerbahçe’nin, savunmayı bu kadar iyi yapan bir Galatasaray’a karşı göstereceği reaksiyon belki de maçın sonucunu etkileyecek. Son 4 haftadır gol atamayan Muriç ya coşup işi tersine çevirecek ya da Marcao, ligin ilk yarısındaki gibi Kosovalı forveti marke ederek takımını ayakta tutacak.

ŞİMDİ ALTAY ZAMANI

Derbilerde kazananları hep kalecilerin performansı etkiliyor. Fenerbahçe’de 2002’den beri devam eden Volkan Demirel geleneği sona erdi. Artık eldivenler Altay Bayındır’da..Derbilerde kazananları hep kalecilerin performansı etkiliyor. Fenerbahçe’de 2002’den beri devam eden Volkan Demirel geleneği sona erdi. Artık eldivenler Altay Bayındır’da..21 yaşındaki Altay, bu sezon karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda tam 10 kurtarış yaptı. Kurtarış yüzdesi yüzde 64 olan genç eldivenin topu oyuna sokma başarısı yüzde 85...Galatasaray’da 9. yılına giren Muslera, Kadıköy’de hiç kazanamadı. Uruguaylı file bekçisi, kurtarış yüzdesinde de yüzde 80’e çıktı. Sarı-kırmızılı kaleci, topu oyuna sokmada yüzde 87’lik oran buldu.

SERDAR MI, MARCAO MU?

Dev karşılaşmada hiç kuşkusuz stoperler de etkili olacak. Fenerbahçe’de artık istikrarını bulan Serdar Aziz ile Fatih Terim’in gün geçtikçe güvenini kazanan Marcao, kritik roller üstlenecek.

Bir türlü yanında sabit bir partner bulamayan Serdar Aziz, 7. haftadan bu yana formayı bırakmadı. 14 maçta 3 gol atan 29 yaşındaki futbolcu, yüzde 87’lik pas isabeti, maç başına 4.4’lük hava topu kapması ve ikili mücadelede yüzde 66’lık başarı oranıyla oynuyor.

19 maçta henüz gol atamayan 23 yaşındaki Marcao, hava topu kapmada 2.4 ortalamasında kalsa da yüzde 90’lık pas isabetiyle bu alanda ligin en iyi defansı. Brezilyalı, ikili mücadelelerde de yüzde 67’yi buldu.

Kaynak: Skorer