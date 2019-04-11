Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sürpriz isimler...

17. Türkiye Spor Ödülleri için İstanbul’a gelecek olan dünya futbolunun efsane isimleri Francesco Toldo ve Stefan Effenberg, Fenerbahçe Galatasaray derbisini Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde izleyecek.

İtalya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Inter Dış İlişkiler Sorumlusu Francesco Toldo, Alman Milli Takımı'nın efsane ismi Bayern Münih'li Stefan Effenberg, 14 Nisan Pazar günü oynanacak derbi öncesi açıklamalarda da bulundu.

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Effernberg’in favorisi Galatasaray

Galatasaray’ın bu sezon iddialı olduğunu belirten Stefan Effenberg, derbide favorinin Galatasaray gibi gözüksede derbi ruhunun her zaman farklı olduğunu, o nedenle heyecanlı bir derbi gecesinin bizleri beklediğini söyledi. Geçmişte Galatasaray’dan teklif de aldığını açıklayan Effenberg, yıllar sonra Galatasaray’ın bir maçını Türkiye Spor Ödülleri’nin davetlisi olarak statta izleyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Toldo: Kaleciler derbinin kaderi belirleyecek

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin dünyanın sayılı büyük derbileri arasında yer aldığını belirten Francesco Toldo, derbide kalecilere büyük iş düştüğünü söyledi. Volkan Demirel ve Muslera’yı yakından takip ettiğini açıklayan Toldo, her ikisinin de çok iyi birer kaleci olduğunu ve derbinin kaderini bu iki ismin belirleyebileceğini vurguladı.



