Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Fatih Terim farkı!

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorileri arasında yer alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, üst üste ikinci kez Kadıköy'de alınan Fenerbahçe galibiyetinde başrolü oynayan isim oldu. Özellikle devre arasında takıma katılan oyuncuları kısa sürede ilk 11'e monte eden Terim, Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'den maksimum verimi aldı. Sarı-Lacivertliler'i ekibiyle birlikte tüm detaylarına kadar analiz eden tecrübeli çalıştırıcı, maç sonrasında, "Düşündüğümüz hiçbir senaryo bizi yanıltmadı. Ne çalıştıysak, ne beklediysek hepsi gerçekleşti" yorumunda bulundu. Rakibin sahasına çekilip, kontrataklarda gol arayacağını doğru tespit eden Terim, Onyekuru'nun sıkı markaj altında kalacağını biliyordu. Bu yüzden daha çok sorumluluğu orta sahadaki isimlere verdi.

Son ana kadar kullandı

Takımından son ana kadar sabırlı olmasını ısrarla isteyen deneyimli hoca, topun kontrolünün mümkün olduğu kadar kendilerinde kalmasını talep etti. Mohamed'i, Fener'in iki stoperi arasında tutan ve ileriye çıkartmayan Terim, maç öncesi de stattan kendilerine edilen küfürleri, maç öncesinden başladığı motivasyon konuşmasının sonuna ekleyerek takımını sahaya sürdü ve Florya'ya zaferle dönmeyi başardı. Aslan böylece, psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi.

Metin Karabaş