Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dostluk rüzgarları

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, derbi öncesi saha kenarında bir araya geldi. Albayrak, Ali Koç’a Galatasaray’ın hazırlattığı Can Bartu-Metin Oktay tişörtü hediye etti.

15 Nisan 2019, Pazartesi 06:32
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dostluk rüzgarları

Galatasaray Yönetimi'ni Ülker Stadı’nda karşılayan isim Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy oldu. Karşılaşmadan önce ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, saha kenarında bir araya geldi. Semih Özsoy da bu ikilinin yanına geldi.

Koç, Özsoy ve Albayrak sahada bir süre samimi şekilde sohbet etti. Ardından Abdurrahim Albayrak, üzerinde Can Bartu ile Metin Oktay’ın forma değiştirdikleri fotoğrafın olduğu ve Galatasaraylı futbolcuların ısınırken giydiği tişörtü Ali Koç’a hediye etti.

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