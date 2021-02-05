Fenerbahçe - Galatasaray derbisi özel programı D-Smart'ta
Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin analizi, kritik pozisyonların yorumu, önemli futbol adamlarının görüşleri Derbi Özel programıyla 20.30’dan itibaren D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2’de olacak.
Süper Lig'in 24. haftasında dev derbinin heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe , ezeli rakibi Galatasaray 'ı konuk ederken derbinin analizi, kritik pozisyonların yorumu, önemli futbol adamlarının görüşleri Derbi Özel programıyla 20.30’dan itibaren D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2’de olacak.
Aykut Aydın’ın sunacağı, deneyimli spiker ve yıllarca bu derbinin heyecanını bizlere yaşatan Melih Gümüşbıçak’ın yorumlarıyla renk katacağı Derbi Özel programına önemli isimler bağlanarak görüşlerini D-Smart izleyicileriyle paylaşacak. Pozisyonların analizi, usta işi yorumlar, hakem kararları, maç sonu açıklamalarla yaklaşık 90 dakika derbinin nabzı D-Smart Dünyasında tutulacak.
20.30 DERBİ ÖZEL ( D-SMART 82. KANAL SPOR SMART 2 ) (CANLI )