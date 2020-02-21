Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi bu rakamlara dikkat!

Spor Toto Süper Lig’de 23. haftası öncesinde, Passolig iki ezeli rakibin güncel seyirci sayılarını ve Passolig Kart adetleri yayınladı. Fenerbahçe, bu sezon ev sahibi olduğu maçlardaki 38 bin 777 seyirci ortalaması ile ligin en fazla seyirci ortalamasına sahip kulübü oldu. Kadıköy’deki 10 maçta 387 bin 774 kişi tribünlerde yer aldı. Galatasaray ise 34 bin 558 ortalama ile ezeli rakibinin yüzde 12 oranında gerisinde kalarak, geçtiğimiz sezon sahip olduğu seyirci sayısındaki liderliği Fenerbahçe’ye devretti. Sarı kırmızılılar, ilk 22 hafta toplamında ev sahibi olduğu 12 karşılaşmada toplam 414 bin 704 futbolsevere ev sahipliği yaptı.

EN FAZLA SEYİRCİLİ DERBİLER

Fenerbahçe’nin ilk 22 hafta verilerine göre, en fazla seyircili maçı Kadıköy’deki Beşiktaş derbisi oldu. Karşılaşmayı 44 bin 591 taraftar tribünden izledi. Galatasaray’ın ise en fazla seyirci maçı Fenerbahçe derbisi oldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da derbiyi 51.062 taraftar izledi.

GALATASARAY PASSOLİG KART LİGİNDE ZİRVEDE

5,2 milyonu geçen Passolig Kart sahibi taraftarlar arasında 1 milyon barajını geçen ilk takım Galatasaray olmuştu. Sarı kırmızılılar 1 milyon 77 bin Passolig Kart sahibi taraftar ile zirvede yer alırken, Fenerbahçe derbi öncesinde 1 milyon sayısına ulaştı. Fenerbahçe, Galatasaray’ın ardından Passolig Kart Ligi’nde 1 milyon barajını aşan iki kulüp oldu.

Beşiktaş’ın 809 bin, Trabzonspor’un ise 307 bin Passolig Kart sahibi taraftarı bulunuyor.

1 MİLYONUNCU FENERBAHÇE PASSOLİG KART SAHİBİ DERBİYİ LOCADA İZLEYECEK

Passolig’in geçtiğimiz haftalarda duyurduğu kampanya kapsamında 1 milyonuncu Fenerbahçe Passolig Kart sahibi, Mardin’den Istanbul’a üniversite eğitimi için gelen 19 yaşındaki Şerzan Heybetoğlu oldu. Fenerbahçeli taraftar, Passolig’in özel davetlisi olarak ezeli rekabeti futbolcuların imzaladığı forma hediyesi ile birlikte locada izleyecek.



