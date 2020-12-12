Fenerbahçe - Galatasaray arasında transfer çalımı!

Fenerbahçe, Denizlispor galibiyetiyle Beşiktaş derbisinin yaralarını sardı ve yeniden zirveye tutundu. Sarı Lacivertli takımda Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı.

Transfer harekatı başladı

Sezon başında 18 transferle Süper Lig'de damga vuran Fenerbahçe'de ara transfer öncesi çalışmalar hızlandı. Sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut hazırladıkları liste doğrultusunda sarı-lacivertliler birçok isimle temas haline geçti.

TFF'den yapılan açıklamada futbolda ara transfer döneminin ne zaman açılacağı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu, futbolda "ara transfer" dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona ereceğini açıklanmıştı.

Fenerbahçe devre arası için takviye çalışmalarını hızlandırdı. Lemos'un özellikle derbi maçta yaptığı hatalar dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın gündeminde olan yıldız ismi listesine aldı.

Sezon başında Galatasaray, Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan ile ilgilenmiş, transferi bitiren kulüp Fenerbahçe olmuştu.

Temas kuruldu

Skorer'in haberine göre Fenerbahçe, bu kez Galatasaray'ın da gündemindeki Perulu stoper Luis Abram için atağa kalktı.

Stoper transferi için önceliği Roma'da forma giyen Juan Jesus olan Kanarya, Brezilyalı yıldızda sorun çıkma ihtimaline karşılık Abram için temaslara başladı.

Arjantin ekibi Velez Sarsfield'da forma giyen Abram'ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. F.Bahçe ise Jesus olmadığı takdirde Abram'ı devre arasında istiyor.

Fener'in gündemindeki Abram'ın piyasa değeri ise 6 milyon 800 bin Euro. Kanarya, Abram'ın 6 aylık sözleşmesi kalmasını pazarlıklarda avantaja çevirmek istiyor.

Lemos ve Serdar'dan beklediği katkıyı alamayan F.Bahçe'nin hocası Erol Bulut'un stoper transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi. Bulut'un Abram'a onay verdiği belirtildi.