Fransız futbol adamının hangi oyuncu ya da oyuncuları izlemek için Fatih Terim Stadı'na geldiği konusunda henüz bir bilgi yok ancak Sarı Lacivertliler'in İrfan Can Kahveci, Edin Visca ve Mahmut Tekdemir'i istediği biliniyor.

Geçen sezon da gelmişti

Hatırlanacağı üzere Damien Comolli geçen sezon da Başakşehir-Çaykur Rizespor maçını yine Fatih Terim Stadı'nda takip etmiş, karşılaşma 1-1 biterken Çaykur Rizespor'un golü Vedat Muriç'ten gelmişti. O dönem Comolli'nin Mert Günok ve Visca'yı izlediği belirtilmişti.

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