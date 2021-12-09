Fenerbahçe 'nin efsane futbolcularından Jay Jay Okocha, Eintracht Frankfurt kafilesiyle birlikte İstanbul'a gelerek tribünde karşılaşmayı izleyecek. Alman ekibinde Avrupa kariyerine adım atan Okocha, kulübün davetlisi olarak maçı Kadıköy'de takip edecek.

Fenerbahçe'de 2 sezon forma giydi

Nijeryalı yıldız Jay Jay Okocha, 1996-1998 yılları arasında 2 sezon Fenerbahçe formasını giymiş, ardından PSG'ye 12 milyon euroya transfer olarak Türkiye rekoruyla ülkemizden ayrılmıştı.

Taraftarların sevgilisiydi

Okocha sarı lacivertli formayla 76 maçta sahay çıkmış ve bu maçlarda 32 gol ve 19 asistle müthiş bir performans sergilemişti. Fenerbahçe taraftarı çok sevdiği yıldız futbolcu için özel tezahürat yapmıştı. Okocha özellikle kendine has çalımları ile futbolseverleri heyecanlandıran bir isimdi.

Ajansspor







