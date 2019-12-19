Fenerbahçe forvetini buldu! Pazarlıklar başladı! Ahmed Musa

Ara transfer döneminde kadroya kanat oyuncusu katmayı hedefleyen Fenerbahçe, temaslarını sürdürüyor. Forvete takviye yapmak isteyen ve ilk tercihi olan Edin Visca'nın yüksek bonservisi nedeniyle diğer isimler üzerinde duran sarı-lacivertliler, Ahmed Musa'yı bir kez daha gündemine aldı.

Daha önce menajeriyle birlikte geldiği İstanbul'da Fenerbahçeli yöneticilerden yıllık 3.5 milyon euro isteyen Nijeryalı yıldızla yapılan görüşmeler askıya alınmıştı. Ancak tarafların yeniden temasa geçtiği öğrenildi. Forma giydiği Al Nassr'da mutsuz olan ve Avrupa'ya dönmek isteyen 27 yaşındaki futbolcunun maaşında indirime gittiği belirtildi.

Sportif direktör Comolli'nin Musa ve menajeriyle sıkı pazarlıklara devam ettiği ifade edilirken, kısa süre içinde somut adımların atılması bekleniyor.

Kaynak: A Spor