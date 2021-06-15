Sarı-Lacivertliler’de adeta yılan hikayesine dönen teknik adam arayışlarında mutlu sona gelindi. Geçtiğimiz haftalarda yönetici Selahattin Baki’nin görüşme gerçekleştirip teklifilettiği Lucien Favre, düşünmek için zaman istemişti. İsviçreli teknik adamın yönetime 2+1 yıllık teklif için olumlu dönüş yaptığı belirtildi. Favre’nin bu süreçte Fenerbahçe ’nin mevcut kadrosunu analiz ettiği ve bir rapor hazırladığı öğrenildi.

Altyapı beklentisi

Fenerbahçe Yönetimi ile 63 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki günlerde bir kez daha masaya oturacağı kaydedildi. Bu görüşmede başkan Ali Koç’un da bulunması bekleniyor. Favre’nin toplantıda kadroyla ilgili hazırladığı raporu Sarı Lacivertli yöneticilerle paylaşacağı ve eksik gördüğü konuları, yapılmasını istediği transferleri anlatacağı belirtildi. İsviçreli çalıştırıcının ayrıca mutlaka takımda tutulmasını istediği oyuncuları da bu görüşmede yönetime bildirmesi bekleniyor. Fenerbahçe cephesinin Lucien Favre’den en büyük beklentisi ise iyi futbol ve başarının yanı sıra altyapıdan oyuncuları takıma kazandırması. Başarılı çalıştırıcı, geçmiş kariyerlerinde birçok genç yıldızı dünya futboluna sunmuştu.









İmza tarihi belirlenebilir

Ali Koç, son dönemde yaptığı açıklamalarda kadronun yüzde 70 hazır olduğunu söylemiş, 2 forvet, 1 stoper ve 1 kanat oyuncusunun yanı sıra sağ bek ve sol bekte fırsat transferleri yapabileceklerini dile getirmişti. Favre’nin talepleri, yönetimin bu planlamasının çok dışında olmazsa; yapılacak görüşme sonrasında tarafların kesin olarak anlaşmaya varmaları ve sözleşme imzalama tarihini belirlemeleri muhtemel.

Mesut Özil’le arası kötü!

Lucien Favre’nin Alman ekolünden olmasının, Mesut Özil için avantaj yaratması bekleniyordu. Ancak ikilinin geçmişte yaşadıkları tartışma, bunun tam tersi bir sonuç yaşanmasına neden olabilir. Dünyaca ünlü yıldız, Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladıktan sonra Favre, 22 Ağustos 2018’de Bild Gazetesi’ne röportaj vermişti. 63 yaşındaki çalıştırıcı, Mesut’un kararıyla ilgili olarak, “Sportif açıdan ciddi bir kayıp değil. Uzun zamandır takıma özel bir şey katmıyordu. Dürüstçe söylemem gerekirse son birkaç yıldır futbolunda zaten bir şeyler eksikti. Belki de artık kendisine eskisi kadar yatırım yapmıyordur” ifadelerini kullanmıştı. Mesut Özil ise bu sözlere, “Ben sadece şampiyonların benim hakkımda yaptığı yorumları dinlerim” ifadeleriyle sert cevap vermişti.

Yusuf Dursun





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