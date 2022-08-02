Yeni sezon öncesinde Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe transferde gaza basmıştı. Art arda bombaları patlatan Kanarya sürpriz bir şekilde sol bek transferi de gerçekleştirme kararını verince, Ezgjan Alioski isminde karar kılınmıştı.

Makedon yıldızın bir yıllığına kiralanması için Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile anlaşan Sarı-Lacivertliler, tecrübeli sol beki de ikna edince transfer gerçekleşti.

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Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski’yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Ezgjan Alioski’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Alioski, Fenerbahçe formasını giydi, Kanarya da yıldız sol beke 'Hoşgeldin' videosu hazırladı.

İşte o video:







