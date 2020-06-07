Fenerbahçe evine döndü

Süper Lig’de sezonun kalan maçlarını en iyi şekilde tamamlamak ve Avrupa Ligi’nde gruplara kalmanın direkt yolu Türkiye Kupası’nda da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de futbolcular, 9 günlük Riva kampının ardından iki günü izinli olarak geçirmişti. Uzun süreli kamp sonrasında Sarı-Lacivertliler, izinlerini de tamamlayarak dün kendi tesisleri Samandıra’da soluğu aldı. Sabah saatlerinde tesislere gelen oyuncular, teknik ekip ve tüm çalışanlara koronavirüs testi yapıldı.

Evlerinden gidip gelecekler

Sonrasında akşam saatlerinde takım, 12 Haziran’da sahasında Kayserispor ile oynayacağı Süper Lig maçının antrenmanlarına kaldığı yerden başladı. Bu karşılaşmanın hazırlıklarına Samandıra’da devam edecek olan Kanarya’da futbolcuların maçtan bir gün önce kampa girmesi ve bu zamana kadar da evlerinden idmanlara gidip gelecekleri öğrenildi.