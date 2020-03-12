Fenerbahçe Euroleague fikstürü - Fenerbahçe kalan maçlar

Koronavirüs nedeniyle Euroleague'in bütün organizasyonları süresiz olarak askıya alındı. Herkes şimdi Euroleague'de mücadele eden takımlarımızın fikstür ve kalan maçlarını merak ediyor. İşte Fenerbahçe Beko kalan maçlar ve Fenerbahçe fikstürü...
Fenerbahçe fikstür ve kalan maçlar!
13.03.2020 | Fenerbahçe Beko - Panathinaikos
20.03.2020 | Bayern Munih - Fenerbahçe Beko
24.03.2020 | Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko
26.03.2020 | Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova
02.04.2020 | Fenerbahçe Beko - Olympiakos
10.04.2020 | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko