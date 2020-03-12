Fenerbahçe Euroleague fikstürü - Fenerbahçe kalan maçlar

Euroleague'de mücadele eden Fenerbahçe Beko 8. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko kalan maçlar ve Fenerbahçe fikstür taraftar tarafından merak ediliyor.

12 Mart 2020, Perşembe 12:17 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Euroleague fikstürü - Fenerbahçe kalan maçlar

Koronavirüs nedeniyle Euroleague'in bütün organizasyonları süresiz olarak askıya alındı. Herkes şimdi Euroleague'de mücadele eden takımlarımızın fikstür ve kalan maçlarını merak ediyor. İşte Fenerbahçe Beko kalan maçlar ve Fenerbahçe fikstürü... 

Fenerbahçe fikstür ve kalan maçlar!

13.03.2020 | Fenerbahçe Beko - Panathinaikos

20.03.2020 | Bayern Munih - Fenerbahçe Beko

24.03.2020 | Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko

26.03.2020 | Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova

02.04.2020 | Fenerbahçe Beko - Olympiakos

10.04.2020 | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe ve Euroleague detaylı fikstür!

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