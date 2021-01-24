Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen’den Mesut Özil yorumu!

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, sarı-lacivertlilerin Mesut Özil transferini Sözcü Haftasonu'na yorumladı.

Mesut Özil transferini hem mali hem de sportif açıdan nasıl değerlendirirsiniz?

Büyük kulüplerde büyük yıldızların olması, futbol kalitesinin ötesinde kişilik olarak öne çıkması lazım. Mesut Özil'i dünyada tanımayan yok. Mesut ile Fenerbahçe'nin isminin birlikte anılması Fenerbahçe için büyük bir adım. Ali Koç ve ekibine teşekkür ediyoruz. Fevkalade büyük bir transfer. Dünya basınını takip ediyorum, bu transferi konuşmayan yok.

Siz yıldız transferlerini seven bir başkandınız.

1996 yılında, dünyanın o zamanki en büyük kulübü Manchester United'ı, son Şampiyonlar Ligi statüsünde kendi sahasında 1-0 yenmiştik. Ve şunu söylemiştim: Bir gün gelecek Fenerbahçe, sarı-lacivertli formasıyla Atatürk Havalimanı'na Avrupa Şampiyonu olarak inecek. Büyük takımlara büyük yıldız lazım. Özellikle 4 tane. 1 numara yani kaleci. 5 numara, 9 numara ve 10 numara. Bu, çınar ağacı. Ondan sonra dallar daha kolay. Böyle bir takım yaratma çabasında Ali Koç. Bunu görüyorum.

Karşı çıkanlar?

Mesut’un transferinden rahatsız olan insanlar var. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Mesut'un transferinde sorun çıkaranlara tavrını koymalı. Bu noktadan sonra da Mesut'un Fenerbahçe'ye gelememesi mevzubahis olamaz.





Doğru yolda mı Fenerbahçe?

Bu sezon, geçen yıllarla hiç ilişkisi olmayan, kıyaslayamayacağım bir olay oldu. Lig 21 takımlı. Türkiye Kupası da var. Bu iki yolda giderken kadronun geniş olması gerekir. Hatta yedeklerin yedeğinin de olması lazım. Ali Koç da yedeklerin yedeği olan bir kadro kurdu. Bu kadro Fenerbahçe'yi birkaç yıl arka arkaya şampiyon yapar.

VAR yanlışları düzeltiyor

VAR sistemini destekleyenlerden biriyim. Çünkü maçtaki yanlışlıkları düzeltiyor. Kararlarda zaman uzadığında insanlar şüpheye düşüyor. Bu, olmamalı. Daha çabuk karar verilmeli. Ama bizde ne oluyorsa aynısı Avrupa'da da oluyor. VAR devam etmeli ama daha dikkatli olunmalı. Eksikleri de giderilmeli.

Haziranda Fenerbahçe'de kongre var. Şampiyon olamazsa Fenerbahçe, Ali Koç aday olur mu?

Son kongrede bizler Ali Koç'un yanındaydık. Sınırsız destek verdik. Şimdi şampiyon olamazsa hepimiz üzülürüz. Ancak şampiyon olmasa da Ali Koç'un ‘Aday olayım mı olmayım mı' düşüncesine bakmadan, biz Fenerbahçeliler onu bırakmayız. Ali Koç'la Fenerbahçe'nin birlikteliği uzun yıllar sürecek. Fenerbahçe'nin mali durumları ortadayken Ali Koç'un bu görevi devam ettirmesinde büyük fayda var. İnşallah uzun yıllar başkanlığı sürer.

Türk futbolu iyi yönetiliyor mu? Nihat Özdemir, 21 takımlı lig, 16 yabancı kararı…

Her federasyon mutlaka eleştirilerle karşı karşıya kalır. Nihat Özdemir'i spor dünyasına ben almıştım. 1994 yılında oluşturduğumuz yönetim kuruluna kendisini almıştık. İyi bir yöneticidir. Kendi şirketinde 100 bin kişiyi çalıştıran, yöneten kişi, federasyonu mu yönetemeyecek? Onda o akıl, zeka ve mütevazılık var. Onun başarılı olacağına inanıyorum. Selim Soydan var, futboldan gelen Hamit Altıntop var, iyi bir yönetim var. Daha iyi şeyler yapacaklardır.

BULUT, FERGUSON OLABİLİR

“Erol Bulut'u Türkiye'ye biz getirdik. Almanya'da doğma büyüme. Erol'un adı ‘Hans' olsaydı, o başarılı kariyerinde herkesin hayranlıkla konuştuğu bir isim olurdu. Erol Bulut'la baba-oğul gibi yakın ilişkimiz devam ediyor. 84 puanla şampiyon olduğumuz kadroda yer alıyordu. Carlos Alberto Parreira'nın çok beğendiği bir isimdi. Fevkalade bir futbolcuydu. Şimdi de iyi bir teknik direktör. Başkan ve Emre Belözoğlu, Bulut'la Türkiye'de yeni bir Alex Ferguson dönemi başlatacaktır. Nasıl ki 27 yıl kesintisiz yönetti Ferguson, bu kadroyla da Bulut yıllarca başarılı olacaktır. Ama bunun için bu yıl şampiyon olması çok önemli.”

METİN ŞEN: TÜRK FUTBOLUNA KATKI

Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden; Ali Şen'in oğlu Metin Şen'e de Mesut Özil transferi soruldu, şu yanıt alındı:

“Türk futboluna büyük katkı sağlayacak bir transfer olacak. Özellikle imaj olarak. Fenerbahçe'ye de büyük katkı sağlar. Adaptasyon sürecini de yaşayacağını düşünmüyorum. Uzun zamandır maç yapmıyor, bunun bir dezavantajı olabilir. Maçlarda taraftar olmamasından dolayı da biraz zorlanabilir. Sonuç olarak hem Türk futbolu hem de Fenerbahçe için büyük bir faydası olacak. Türk futbolunun tekrar Avrupa'da gündeme gelmesini sağlayacak.”