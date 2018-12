Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. 3 haftadır kazanamayan ve 17. sırada bulunan Fenerbahçe Ersun Yanal yönetiminde çıkacağı ilk maçta rakibini yenerek üst sıralara çıkmak istiyor. Fenerbahçe'nin bir sıra önünde 16. sırada bulanan Erzurumspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Fenerbahçe’de sakat olan Valbuena ve Ayew’in ardından Mehmet Topal ile Hasan Ali Kaldırım da ağrıları nedeniyle Trnava’ya götürülmemişti. Ancak bu futbolcuların herhangi bir sıkıntısı kalmadı. 4 yıldız da bu akşam sahadaki yerini alabilecek.

Peki, Fenerbahçe - Erzurumspor maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Valbuena ve Hasan Ali Kaldırım dönüyor

Kasımpaşa maçında sakatlanan, sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilen ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Valbuena'nın, Erzurumspor maçında sahadaki yerini alacağı öğrenildi.

Bir diğer iyi haber de takımın sol beki Hasan Ali Kaldırım'dan geldi. Geçtiğimiz hafta oynanan Akhisarspor maçında sakatlanan ve sağ ayak bileğinde ödem tespit edilen milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Spartak Trnava maçında riske edilmemişti. Yapılan son kontroller sonrasında durumunun iyi olduğu tespit edilen 29 yaşındaki futbolcunun, pazartesi günü sahada olacağı bilgisine ulaşıldı.

Jailson ve Soldado cezalı!

Fenerbahçe'de Jailson ve Roberto Soldado'nun cezası devam ediyor. Alper Potuk ve Michael Frey'in ise sakatlıkları devam ediyor. Fenerbahçe'de ayrıca Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe kadro dışı olduğu için forma giyemiyor...

Ersun Yanal 1683 gün sonra Kadıköy'de...

Ersun Yanal, Fenerbahçe’nin başında Kadıköy’de 1683 gün sonra resmi bir maçta sahaya çıkacak. Ersun Yanal, Kadıköy’de son olarak 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe’nin Kardemir Karabükspor’u 4-0 yendiği maçta takımının başında yer almıştı. Yanal, ayrıca 1676 gün sonra Fenerbahçe’yle bir resmi maçta görev alacak. Yanal’ın sarı-lacivertli ekiple son resmi maçı da şampiyonluğa ulaştıkları 2013-2014 sezonunun 34. haftasında 16 Mayıs 2014’te oynanan Kayserispor müsabakası olmuştu.

Öte yandan Ersun Yanal, Soma’daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerine yardım amacıyla 8 Ağustos 2014’te Chelsea ve Beşiktaş’ın da katıldığı Kadıköy’deki turnuvada da sarı-lacivertlilerin başında bulunmuştu.

Ersun Yanal’la Kadıköy’deki lig maçlarında yenilgi yok

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig’de iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Yanal’ın 2013-2014 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe, 17 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 46 kez havalandıran Fenerbahçe, sadece 11 gol yedi.

Ersun Yanal’ın doğum günü

Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminin ilk resmi sınavını 57. yaş gününde verecek. Doğum tarihi 17 Aralık 1961 olan tecrübeli teknik adam, iki özel günü aynı anda yaşayacak.

Fenerbahçe kötü gidişatı durdurmak için sahada

Fenerbahçe, Ersun Yanal’la Spor Toto Süper Lig’deki kötü gidişatını da durdurmaya çalışacak.

Ligde 3 maçtır kazanamayan ve geride kalan 15 haftada topladığı 14 puanla 17. sırada yer alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Fenerbahçe’yle aynı puanda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor da haftaya 16. sırada girdi. Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncular Jailson Marques Siqueira ile Roberto Soldado, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında görev alamayacak.