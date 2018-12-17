Fenerbahçe - Erzurumspor maçı... Comolli şokta!

Fenerbahçe-Erzurumspor maçı ev sahibinin yeni bir başlangıç yapabilmesi için büyük fırsattı. 50 bine yakın taraftar, takıma destek vermek için Kadıköy'e koşmuş, kulübeye de Ersun Yanal oturmuştu. Üstüne üstlük Fenerbahçe ilk yarıda sergilediği oyunla tribünleri mest etmiş, rakibine karşı 2-0'lık üstünlük de kurmuştu.

İkinci yarıda Fenerbahçe adına her şeyin daha iyiye gideceği sanılıyordu ki, Erzurumspor geri döndü.

Önce skoru 2-1'e getirip, ilerleyen dakikalar için umutlanan Erzurumspor maçın bitmesine çok kısa bir süre kala beraberlik sayısını da bulup altın değerinde 1 puan kazandı.

Elini başına götürüp...

O anlarda Ülker Stadyumu'nda binlerce ev sahibi taraftar adeta yıkılırken, şoka giren bir isim daha vardı.

Fenerbahçe'deki kötü gidişatın en önemli sorumlularından biri olarak gösterilen Damien Comolli, adeta oturduğu koltuğa çakıldı. Elini başına götürerek büyük hayal kırıklığı yaşayan Fransız futbol adamı, saniyelerce kafasını kıpırdatmadan sahanın içine baktı!