Fenerbahçe, Ertuğrul Taşkıran'ın peşinde
Berke Özer'in ayrılması sonrası kalede Altay Bayındır'ın yedeğini bulmaya çalışan Fenerbahçe, rotasını eski oyuncusuna çevirdi. Sarı-Lacivertliler'in, Kasımpaşa'da geçen sezon başarılı bir performans gösteren Ertuğrul Taşkıran'ı yeniden kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Berke Özer'in ayrılması sonrası kalede Altay Bayındır'ın yedeğini bulmaya çalışan Fenerbahçe , rotasını eski oyuncusuna çevirdi.
Sarı-Lacivertliler'in, Kasımpaşa'da geçen sezon başarılı bir performans gösteren Ertuğrul Taşkıran'ı yeniden kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Paşa ile1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki file bekçisi için görüşmelerin sıklaştığı bilgisine ulaşıldı.