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Fenerbahçe, Ertuğrul Taşkıran'ın peşinde

Berke Özer'in ayrılması sonrası kalede Altay Bayındır'ın yedeğini bulmaya çalışan Fenerbahçe, rotasını eski oyuncusuna çevirdi. Sarı-Lacivertliler'in, Kasımpaşa'da geçen sezon başarılı bir performans gösteren Ertuğrul Taşkıran'ı yeniden kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

19 Haziran 2022, Pazar 08:59 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Ertuğrul Taşkıran'ın peşinde

Berke Özer'in ayrılması sonrası kalede Altay Bayındır'ın yedeğini bulmaya çalışan Fenerbahçe , rotasını eski oyuncusuna çevirdi.

Sarı-Lacivertliler'in, Kasımpaşa'da geçen sezon başarılı bir performans gösteren Ertuğrul Taşkıran'ı yeniden kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Paşa ile1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki file bekçisi için görüşmelerin sıklaştığı bilgisine ulaşıldı.


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