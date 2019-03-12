Fenerbahçe erteleme maçında BOTAŞ'ı rahat geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, konuk ettiği BOTAŞ'ı 83-70 yendi.

12 Mart 2019, Salı 23:16
- A +
Fenerbahçe erteleme maçında BOTAŞ'ı rahat geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe, kendi evinde BOTAŞ'ı 83-70 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde 17'nci galibiyetini kazanırken, BOTAŞ 6'ncı yenilgisini aldı.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Ergin Sarı, Hüseyin Çelik, Sedef Yarıcı

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 8, Ayşe Cora 16, Zandalasini 15, Vaughn 6, Verameyenka 15, Plum 10, Özge Yavaş 4, Tuğçe Canıtez 7, Tilbe Şenyürek 2, Esra Ural Topuz, Merve Arı

BOTAŞ: Olcay Çakır Turgut 10, Büşra Akbaş 2, Cuic 27, Melis Gülcan 14, Krivacevic 13, Aylin Darınç 2, Sehernaz Çidal 2, Erdenay Topçu

1. Periyot: 24-14

Devre: 48-33

3. Periyot: 70-53

Beş faulle çıkan: Büşra Akbaş (BOTAŞ)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.