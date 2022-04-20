Süper Lig 'de sezon sonuna doğru girilirken artık kulüpler yeni sezonun çalışmalarına başladı. Bu konuda ilk iş olarak kadro mühendisliğini oturtmayı planlayan ve bu doğrultuda da transfer hazırlıklarına başlayan takımlar piyasayı da hareketlendirdi.

Devlerin radarında

Transfer pazarının yaz döneminde en çok konuşulacak isimlerin başında gelen Kasımpaşalı Eren Elmalı için resmi bir açıklama geldi. Bu sezon İstanbul ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu, başta Fenerbahçe olmak üzere devlerin radarına girmeyi başardı.

'Teklif iddiaları doğru değil'

Genç oyuncunun geleceği hakkında da Erkut Söğüt, Radyospor'a konuştu. Eren Elmalı için Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro teklif ettiği iddiasıyla ilgili olarak Söğüt, "Kasımpaşa ile bugün görüştüm; ama böyle bir şey yok. Teklif de yok. Benim bu konuyla ilgili bir açıklamam da olmadı" dedi.

'Mesut için umut var'

Aynı zamanda Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in de menajeri olan Söğüt, yıldız futbolcuyla ilgili olarak da, "Şu anda yeni bir gelişme yok. Ama umut her zaman var. Neden olmasın Mesut tekrar takımla çalışmalara başlayabilir. Ben umutsuz değilim" ifadelerini kullandı.







