Fenerbahçe, ‘Engelsiz Çeviri’ projesini hayata geçirdi

Fenerbahçe Kulübü, ‘Herkes İçin Dijital Erişilebilirlik’ diyerek ‘Engelsiz Çeviri’ projesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Birçok temel değişimin yaşandığı, hâlihazırda yavaş ilerleyen trendlerin bugünün gerçekliği haline geldiği günümüzde ‘Geleceğin Dijital Dünyası’ndaki yerini almak için adımlar atan Kulübümüz, spor kulüpleri arasında bir ilke daha imza attı.

Fenerbahçemiz, ‘Herkes İçin Dijital Erişilebilirlik’ diyerek kapsayıcı spor kulübü olmasının ötesinde aynı zamanda bir STK olduğunu gösterme adına işitme engelli bireylerin toplumsal hayattaki bariyerlerini kaldırmak için ‘Engelsiz Çeviri’ projesini hayata geçirdi.

Engelsiz Çeviri ile cümleler yapay zekâ analizlerinden geçerek işaret dili dil bilgisi kurallarına uygun olarak işlenirken, söz konusu proje ile işitme engelli bireylerin yaşadıkları iletişim sorunlarını çözmek hedeflenmektedir.

İşitme engelli bireylerin Engelsiz Çeviri teknolojisiyle bilgiye daha rahat ve hızlı erişebilmesi noktasında önemli bir adım atan Kulübümüz, tüm farklılıkları bir kenara bırakarak farkındalık yaratma adına ‘Engelsiz Çeviri’yi kullanıma sundu.

Kulübümüzün resmi internet sayfası www.fenerbahce.org’da kullanıma sunulan ‘İşaret Dili Çeviricisi’ eklentisi ile dijital erişilebilirlik sorunu yaşayan kişilerin deneyimlerini de dinleyerek, sadece bir hareket olarak kalmaktan öte, dijital erişilebilirlik sorununa çözüm bulmak Kulübümüzün odak noktası olacak.

Engelsiz Çeviri’ Nasıl çalışıyor?

Web sayfasında tıklanan cümleler yapay zeka analizlerinden geçerek işaret dili dil bilgisi kurallarına uygun olarak işlenmektedir. İşlenen cümleler güncel teknolojiler kullanılarak işaret dili videosu sentezlenmektedir. Bir cümleye ilk kez tıklandığında yapılan analizler kaydedilmektedir ve sonraki tıklamalarda kullanıcılar analiz süresini beklemeden videoya ortalama 200ms gibi kısa bir sürede erişebilmektedirler. Eklenti üzerinde bulunan hız çubuğundan anlık oynatılan videonun oynatma hızı değiştirilebilmektedir.

Duraklat – Devam Ettir – Tekrar Oynat gibi fonksiyonlar yine eklenti üzerinde bulunmaktadır.

Kullanıcıların geri bildirimlerini alabilmek adına Beğendim – Beğenmedim – Mesaj Gönder fonksiyonları da eklenti üzerinde mevcuttur.