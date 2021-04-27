Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile zirvede!

Fenerbahçe, Erol Bulut’la yolların ayrılıp Emre Belözoğlu’nun takımın başına getirilmesinin ardından adeta şahlandı. Sarı-Lacivertliler, 40 yaşındaki teknik adamın yönetiminde 5 lig maçı oynadı, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle hanesine 13 puan yazdırdı. Kanarya, bu sonuçlarla birlikte şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma geldi.

Kısa sürede değiştirdi

Emre Belözoğlu, sadece başarılı sonuçlarla değil oynattığı futbolla da fark yarattı. Genç çalıştırıcı takımın başına kısa süre önce geçmesine rağmen oyuncularına yepyeni bir oyun anlayışı yerleştirdi. Bunun etkisi, istatistiklere yansıdı. Belözoğlu’nun takımın başında olduğu 5 maçlık dönemde Fenerbahçe birçok rakamda ligin en iyisi konumuna geldi.

Artık topu vermiyor

Sarı-Lacivertliler, BAY geçtiği haftaya rağmen en çok puan toplama, topla oynama, rakip ceza sahasında topla buluşma, şut ve gol beklentisi alanlarında zirveye çıktı. Fenerbahçe, isabetli pas ve isabetli şut istatistiklerinde ikinci, rakip yarı sahada isabetli pas alanında ise üçüncü sırada yer alıyor. Emre Belözoğlu, bir yandan şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olmaya, bir yandan da oyun anlayışını daha da geliştirmeye kararlı.



