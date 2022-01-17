2004-05 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe 'den, 2012-13 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman'la yaşadığı sorunların ardından ayrılan Alex De Souza ülkesi Brezilya'da Bem Parana'ya verdiği röportajda flaş ifadeler kullandı.

Kocaman'la yaşadığı gerilim hakkında konuşmayı pek tercih etmeyen yıldız oyuncu, ilk kez bu kadar net ifadeler kullandı. 'Çalıştığın en iyi ve en kötü teknik adamlar kimlerdi?' sorusu üzerine Alex de Souza, "En iyisi Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman adında bir Türk'tü" yorumunu yaptı.

İsmi yine Fenerbahçe'yle anılmıştı

Şu anda ülkesi Brezilya'da Sao Paulo U20 takımını çalıştıran ve teknik direktörlüğe hazırlanan Alex'in ismi, Sarı-Lacivertliler'de Vitor Pereira'nın ayrılması sonrasında gündeme gelmiş fakat bu düşünce gerçekleşmemişti. Yaklaşık 8 sene Fenerbahçe formasını terleten ve performansıyla taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanan Brezilyalı efsane, Kanarya'da 344 maça çıkarken, 171 gol atıp, 145 de asist yapmıştı. Bu performans nedeniyle taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncu, Fenerbahçe'yle 6 kupa kazanırken, Kadıköy'deki Yoğurçu Parkı'na da heykeli dikilmişti.



