Fenerbahçe efsanesi Abdülkerim Durmaz isyan etti!

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de 100'den fazla resmi maça çıkarak kulübün unutulmazları arasına giren Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı sonrası sosyal medyadan sert eleştirilerde bulundu.

'Eyyy Emre Belözoğlu!'

Kişisel twitter hesabından maç bitiminde iki tweet paylaşan Durmaz, ilk mesajında teknik ekibi hedef aldı. Durmaz, "Eyy Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Mehmet Aurelio ve Mehmet Yozgatlı siz Samandıra'da ne iş yapıyorsunuz? Bu futbolculara bu formanın ağırlığını, bu taraftarın hasretini anlatmıyor musunuz? Bu nasıl motivasyon,bu nasıl ruhsuzluk bu nasıl mücadele? Utanmazlar!!" ifadelerini kullandı.

Abdülkerim Durmaz daha sonra ise, "En kötüsü hislerimi yitirdim. Üzülemiyorum öfkelenemiyorum. KALBİM NASIR TUTTU!!!!!!" yazdı. Durmaz'ın bu paylaşımları futbolseverlerden çok fazla beğeni aldı.







