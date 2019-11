Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sevil Zeynep Becan, Erol Bilecik, Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Simla Türker Bayazıt, Mustafa Kemal Danabaş, Alper Pirşen, Selahattin Baki, Esra Nazlı Ercan ile futbol A takımı idari menajeri Volkan Ballı, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü (FBÇGK) Başkanı Ece Beyter ve yürütme kurulu üyeleri, sporcular, eğitim kurumları, çalışanlar ve üyeler Kadıköy- Eminönü/Karaköy İskelesi’nden kalkan vapurla Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’na doğru hareket etti.

Anma törenine katılan 750 kişi, saat 09.05’te siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı açıklarında Ata’ya saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan söyledi.

ALİ KOÇ: FENERBAHÇE HER GÜN ATA’SINI YAŞAR

Törenin ardından duygularını paylaşan Başkan Ali Koç, “Öncelikle Sevil Hanım ve onun liderliğindeki üye ilişkilerindeki arkadaşlarımız bu güzel fikirle geldiler. Biz de hemen kabul ettik. İlk defa böyle bir şey yaptık. İnşallah her sene de yaparız. Bakarsınız ki bugün bir gemiyle giderken; yarın iki üç gemiyle gideriz; UNIFEB Derneği’nin ve 1907 Derneği’nin yaptığı gibi. 2004 yılında ben 1907 Derneği’nin başkanlığını yaparken Anıtkabir’i 150 kişi ziyaret etmiştik. Sayılar o kadar arttı ki artık 10 Kasım’da değil, 9 Kasım’da yapıyoruz. Dün de 5 bin kişi ziyaret etti. Onları da kutluyorum. Geleneksel hale geldi. Kulüp olarak da bunu gelenek haline getirmemizin faydalı olduğunu düşünüyorum. Bugün burada kongre üyelerimiz, yüksek divan kurulu üyelerimiz var. Çocuklarımız, genç sporcularımız, yönetim kurulu üyelerimiz var. Bir aile olarak Dolmabahçe’ye gittik. Ata’mıza olan şükranımız, minnetimizi, sevgimizi, saygımızı iletmek üzere saat 9’u 5 geçe oradaydık. Katılan herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geminin kaptanına, mürettebatına hayatımızı kolaylaştırdıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

“Bugün 10 Kasım. 10 Kasım Türkiye için, her Türk için çok önemli” diye sözlerini sürdüren Başkan Koç, şunları kaydetti:

“Ata’mızın hangi takımı tuttuğu değil; hangi takımın Atatürk’ün yolundan yürüdüğü önemlidir. Fenerbahçe her gün Ata’sını yaşar, her gün Ata’sının ilkelerine ve değerlerine sahip çıkar. Bu, kulübümüzün DNA’sının bir parçasıdır, değişmesidir. Biz de bize emanet edilen bu vatanda Cumhuriyet değerlerimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı her zaman söylüyoruz. Sadece söylemde kalmıyor, eylemlerimizde de bunu gösteriyoruz. Stadımızda, müzemizde, yaşantımızın her yerinde, tüm şubelerde bunu gösteriyoruz. Bir günlük yapılan bir şey değil, 365 gün boyunca bunu yaşıyoruz. Normalimizi yaşıyoruz. Çocukların burada olması ki bugün de en sevindiğim konulardan bir tanesi onların da katılım göstermesi, pek çok çocuk var burada, benim çocuklarım gelemediler, okuldaki törene katıldılar ama çocuklarımıza da bu sevgiyi aşılamak lazım. Bu sene 10 Kasım’a baktığım zaman ülkemizde de tekrar bir uyanış olduğunu görüyorum. Ne yazık ki son yıllarda hoşumuza gitmeyen, bu ülkeye yakıştıramayacağımız olaylara da tanık olduk. Ama her geçen gün, her geçen yıl Ata’mıza olan saygımızı, sevgimizi, minnetimizi daha fazla haykırarak gösteren bir Türkiye’den bahsediyoruz. Bu durum beni fazlasıyla memnun ediyor. Dolayısıyla bu 10 Kasım’ı da bu şekilde geçirmiş olduk. Törene katılan ve emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum.”

SEVİL ZEYNEP BECAN: BÖYLE BİR ŞEYİ GERÇEKLEŞTİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ

Yönetim kurulu üyesi Sevil Zeynep Becan da, “Çok duyguluyum. Böyle bir şeyi hayal ettik. Üyelerimiz de bize destek verdiler. Sporcularımızla, öğrencilerimizle bir aradayız. Başkanımızla bir aradayız. Böyle bir şeyi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bütün katılanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ECE BEYTER: ONUN İLKELERİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

FBÇGK Başkanı Ece Beyter de, “Dün Anıtkabir’e Ata’mızı ziyaret etmeye gitmiştik. Tüylerimiz diken diken, çok hüzünlüyüz. Gençler olarak onun ilkelerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kulüp olarak Türkiye’ye örnek olmak istedik. Fenerbahçe, Atatürk’ün peşinden giden bir kulüptür” açıklamasında bulundu.

Törene katılanlar ise Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 81’inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını; törende duygu dolu anlar yaşadıklarını belirtti.