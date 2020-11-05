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Fenerbahçe Doğuş Yelken’den Teos Yat ve Yelken Kulübü’ne destek mesajı

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi, İzmir depreminde büyük zarar gören ve tüm malzemelerini kaybeden Teos Yat ve Yelken Kulübü’ne destek mesajı verdi.

05 Kasım 2020, Perşembe 19:01 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Doğuş Yelken’den Teos Yat ve Yelken Kulübü’ne destek mesajı

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi’nden yapılan paylaşımda “Güzel şehrimiz İzmir’de yelkeni çocuklarla, gençlerle buluşturan, Türk yelkenciliğine hizmet eden Teos Yat ve Yelken Kulübü’nün depremde gördüğü zarar için geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yanlarında olduğumuzu paylaşmak istiyoruz” ifadeleri kullandıl.

FENERBAHÇE DOĞUŞ YELKEN SORUMLUSU SELMA ALTAY RODOPMAN: TEOS İÇİN HAZIRIZ

Fenerbahçe Doğuş Yelken Sorumlusu Selma Altay Rodopman da konuyla ilgili olarak, “Pek çok çocuğu ve genci yelkene kazandıran, İzmir’in yelkenci gençlerine ve Türk yelkenciliğine hizmet eden TEOS’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu yaraları ancak ve ancak hep birlikte harekete geçersek sarabiliriz. Yelkencilik dünyasının bir araya gelmesi, adımlar atması gerekiyor. Biz bu konuda hazırız" şeklinde konuştu.

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