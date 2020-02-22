Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray en son 22.12.1999 tarihinde sahasında mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın 2000'li yıllarda rakibine karşı yakaladığı üstünlüğünün bir benzerini "Dünya Derbisi" olarak sayılabilecek ya da önemli rekabetler arasında sayılabilecek mücadelelerde sadece Liverpool ezeli rakibi Everton'a karşı yakaladı. Liverpool sahasında Everton'a en son 27.09.1999 tarihinde 1-0'lık skorla yenildi ve sonra oynanan 20 maçta da kaybetmedi. Fakat galibiyet oranı olarak Fenerbahçe'nin %70 oranına ulaşamadı.

Fenerbahçe sahasında Galatasaray karşısında, Galatasaray ise Beşiktaş karşısında %70'e ulaştı

Fenerbahçe 2000li yıllarda evinde Galatasaray'a karşı 20 maçta 14 galibiyet ile %70 kazanma oranı yakalarken aynı oran Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında iç saha maçlarında gerçekleşti. Fakat siyah-beyazlılar 20 maçta 5 kez ezeli rakibini deplasmanda yendi.

Barcelona'nın 2000'li yıllarda evinde Real Madrid'e karşı kazanma oranı %40 olarak gerçekleşirken AS Roma evinde Lazio'ya karşı %50, Celtic Old Firm'de G.Rangers karşısında %61 ve Inter ezeli rakibi AC Milan karşısında sahasında %5 kazanma oranı yakaladı. Fenerbahçe'nin 20 maçta 14 galibiyet 6 beraberlik ile yakaladığı 2,40 puan ortalamasına ulaşabilen bir başka takım çıkmadı.









fanatik.com.tr / Tolga Kuru







