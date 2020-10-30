Fenerbahçe Dilay Kemer paylaşımı yaptı

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı-Lacivertli kulüp, yaşama gözlerini yuman Dilay Kemer ile ilgili acı haberi duyurdu. Resmi kanallarından Dilay Kemer ile ilgili paylaşım yapan Fenerbahçe, bir de veda masajı yayınladı. Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fenerbahçe Televizyonu sunucusu Dilay Kemer için yayınlanan taziye mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Televizyonu'nun gülen yüzü, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız Dilay Kemer’i zamansız kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. O her zaman kalbimizde olacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun Dilay."

Dilay Kemer'in cenazesi ile ilgili bilgilendirmenin önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.