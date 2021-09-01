Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe kulübü, geçen sezon takım katılan ancak uzun süreli sakatlık yaşayan Arjantinli oyuncu Diego Perotti'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
194 dakikada 3 gol attı
Fenerbahçe forması altında sadece 4 maça çıkabilen ve 194 dakika sahada kalan Diego Perotti 3 gole imza atmayı başarmıştı.