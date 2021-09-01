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Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Arjantinli oyuncu Diego Perotti'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 20:03 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe kulübü, geçen sezon takım katılan ancak uzun süreli sakatlık yaşayan Arjantinli oyuncu Diego Perotti'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

194 dakikada 3 gol attı

Fenerbahçe forması altında sadece 4 maça çıkabilen ve 194 dakika sahada kalan Diego Perotti 3 gole imza atmayı başarmıştı.

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