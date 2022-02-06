Fenerbahçe, Diego Costa transferinde devrede!

Fenerbahçe , 8 Şubat'ta sona erecek olan ara transferde dünya çapında bir golcüyü renklerine bağlamak için çalışıyor. Bu isimlerin başında da Diego Costa geliyor. Brezilya asıllı İspanyol yıldız için Fraport TAV Antalyaspor'un da adı geçiyor.

Ajansspor'un ulaştığı bilgiye göre Costa, Türk medyasında manşetleri süslerken aslında daha hiçbir menajer veya kişi görüşme yetkisi vermiş değildi. Dolaylı yollardan kendisine ulaşan teklifleri de bu nedenle ciddi ve samimi bulmadı. Diego Costa, dün itibarıyla Türkiye'den bir menajere yetki verdi.

Costa'nın asıl menajeri, Türkiye'de oyuncu üzerinden oluşan belirsizliğe son vermek için, bir kişiyi yetkilendirdi. Böylece Costa, transferin son günlerinde yetki verdiği isim üzerinden teklifler gitmesi halinde ciddi şekilde değerlendirmeye alacak. Aldığımız bilgilere göre Costa, 2 milyon Euro'luk bir ücretle Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Medyada çıkan haberlerdeyse 33 yaşındaki golcünün 3 ila 4 milyon Euro arasında bir ücret istediği iddia edilmişti.

Fenerbahçe, ilgilendiği dünya yıldızı golcü Costa ile bir görüşme yapacak. Sarı lacivertli kulüp adına yedek yönetim kurulu üyelerinden Selahattin Baki, Costa'nın yetkilendirdiği Türkiye'deki temsilcisiyle bir görüşme yaparak, anlaşma zemini arayacak.

Atletico Madrid ve Chelsea ile şampiyonluklar yaşayan Diego Costa, son olarak Brezilya'da Atletico Miniero'da forma giydi. Costa, tüm kariyeri boyunca 495 maçta 186 gol ve 72 asistlik bir performans sergiledi. 24 kez İspanya Milli Takım formasını giyen Costa, 10 gol attı. Costa, Brezilya Milli Takımı'yla da 2 maça çıktı.







