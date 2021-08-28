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Fenerbahçe, Diakhaby ile ilgileniyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son olarak Valencia forması giyen Mouctar Diakhaby gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin 1,92'lik stoper için bilgi aldığı öğrenildi.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 18:20 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Diakhaby ile ilgileniyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe defansa takviye yapmayı planlıyor.

Fransız basınından footmercato.net'de yer alan habere göre, sarı lacivertliler Valencia forması giyen defans oyuncusu Mouctar Diakhaby ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Fransız stoper hakkında bilgi aldığı iddia edildi. Diakhaby, 1,92'lik boyuyla dikkat çekiyor.


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27 maça çıktı

Futbol kariyerine Fransız devi Lyon'da başlayan Mouctar Diakhaby, 2018 yılında Valencia'nın yolunu tuttu. Tecrübeli stoper, İspanyol kulübüyle geçtiğimiz sezon 27 maça çıkarken 1 gol sevinci yaşadı.

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