Süper Lig 'in başlamasına az bir süre kala Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray , Cagliari'de forma giyen 30 yaşındaki Joao Pedro'nun transferinde karşı karşıya geldi.

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre Fenerbahçe'nin 6.5 milyon Euro'luk teklifinin ardından Galatasaray, Cagliari'den ayrılması gündemde yer alan Joao Pedro için teklifini 6.8 milyon Euro'ya yükseltti.

Fenerbahçe devrede

Gün içinde bir başka İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Sarı Lacivertli ekibim Cagliari ile bonservis konusunda anlaşmaya vardığını ve yakın zamanda imzaların atılması beklendiğini ileri sürmüştü. Ayrıca haberde yer alan bilgilere göre; Joao Pedro'nun menajerlerinin, Fenerbahçe'yle kontratın son detaylarını görüşmek için cuma günü Türkiye'de olması beklendiği de belirtilenler arasında yer alıyordu.

İsmi uzun süre Galatasaray ile anılan ve şimdi iddialara göre Fenerbaheçe'nin de devreye girdiği tecrübeli futbolcunun bu gelişmelerin ardından yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.

Geride kalan sezonda Cagliari formasıyla İtalya Serie A'da 37 maça çıkan 30 yaşındaki hücumcu; 13 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.







