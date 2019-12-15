Süper Lig'de neredeyse tüm kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar özellikle medya çalışmalarını etkiliyor. Beşiktaş ve Galatasaray kulüp televizyonlarını kapatırken Fenerbahçe de dergisini kapatacağı yönünde bilgiler geliyor.

Fenerbahçe dergisi kapanıyor iddiası

Milliyet gazetesinden Senad Ok yazısında, Fenerbahçe Dergisi'nin kapanacağını açıkladı. Yazısında, "2020’ye girilirken bir takım önlemler alınıyor. Bu çerçevede Fenerbahçe Dergisi’nin de yayın hayatına son vermesi kararı alındı. Külüp ekonomik anlamda ciddi kaynak arayışı içinde. Kaynak yaratmak kolay değil. Dolayısıyla zarar eden birimler tespit ediliyor. Bu çerçevede derginin kapanmasıyla kulübün zarar kalemlerinden birinin azalması hedefleniyor" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Ali Koç göreve başladığı günden beri ekomonik anlamda kulübe değer kazandırmaya çalışıyor.



