Süper Lig 'in 13. haftasında Galatasaray sahasında 1-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe 'ye 2-1'lik skorla yenildi. Aslan'a bir kötü haber de borsadan geldi.

Fenerbahçe mağlubiyeti, Sarı-Kırmızılı kulübün hisselerine de darbe vurdu. Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif A.Ş. hisseleri, güne yüzde 5.8'lik düşüşle, 4.05 Lira seviyesinde başladı.







