Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray'ın hisselerinde keskin düşüş
Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye derbide yenilen Galatasaray'a bir kötü haber de borsadan geldi. Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif A.Ş. hisseleri, güne yüzde 5.8'lik düşüşle, 4.05 Lira seviyesinde başladı.
Süper Lig 'in 13. haftasında Galatasaray sahasında 1-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe 'ye 2-1'lik skorla yenildi. Aslan'a bir kötü haber de borsadan geldi.
Fenerbahçe mağlubiyeti, Sarı-Kırmızılı kulübün hisselerine de darbe vurdu. Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif A.Ş. hisseleri, güne yüzde 5.8'lik düşüşle, 4.05 Lira seviyesinde başladı.