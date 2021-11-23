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Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray'ın hisselerinde keskin düşüş

Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye derbide yenilen Galatasaray'a bir kötü haber de borsadan geldi. Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif A.Ş. hisseleri, güne yüzde 5.8'lik düşüşle, 4.05 Lira seviyesinde başladı.

23 Kasım 2021, Salı 09:53 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray'ın hisselerinde keskin düşüş

Süper Lig 'in 13. haftasında Galatasaray sahasında 1-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe 'ye 2-1'lik skorla yenildi. Aslan'a bir kötü haber de borsadan geldi.

Fenerbahçe mağlubiyeti, Sarı-Kırmızılı kulübün hisselerine de darbe vurdu. Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif A.Ş. hisseleri, güne yüzde 5.8'lik düşüşle, 4.05 Lira seviyesinde başladı.


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