Süper Lig’de 10. hafta mücadelesinde pazar günü Fenerbahçe’ye konuk olacak Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptıkları antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan sabah çalışmasında futbolcular, taktik ve kondisyon idmanı gerçekleştirdi. Koronavirüs pozitif olması sebebiyle Başakşehir karşılaşmasında görev yapmayan Oğuzhan Özyakup, karantina sürecini tamamlayıp sağlığına kavuşmasının ardından dün takıma katıldı. Tecrübeli futbolcu, takım çalışmasında yer aldı. Oğuzhan, pazar günkü derbiye kadar formunu yakalayıp Fenerbahçe karşılaşmasının kadrosunda olmayı planlıyor. Öte yandan Beşiktaş’ın önceki günkü idmanında salonda çalışan kaleci Utku Yuvakuran da dün sahaya inip takım antrenmanında yer aldı.