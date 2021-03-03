Fenerbahçe, ligde topladığı 54 puanın 32’sini deplasmanda kazandı. Sarı-Lacivertliler, 2.46 puanla, 3 puanlı sisteme geçilen dönemin rekorunu kırdı. Kanarya, dış sahada sadece Türkiye’nin kralı değil! Avrupa’nın 5 büyük liginde de bu sezon Fenerbahçe’nin bu başarısını yakalayabilen bir takım olmadı. Kanarya, dış sahada 13 maçta 10 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Tek yenilgi, Gaziantep’te geldi.

En yakın rakibi Milan

Avrupa’nın büyük liglerinde bu alanda Fenerbahçe’nin en yakın takipçisi olan İtalyan ekibi Milan, 12 deplasman maçında 10 kez kazandı, birer defa berabere kalıp kaybetti. Premier Lig’de şampiyonluğa koşan İngiliz devi Manchester City ise 13 dış saha mücadelesinde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.



