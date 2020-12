Fenerbahçe Denizlispor tartışmalarına Fazıl Say dahil oldu

Fenerbahçe sevdası bilinen Fazıl Say, Denizlispor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan tartışmalara dahil oldu. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından attığı tweet'lerle gündem oldu. Sarı-Lacivertli takımın oyununu beğenmeyen Fazıl Say, maçın hakemi Ali Palabıyık için de ağır eleştirilerde bulundu.

Fazıl Say, Ali Palabıyık için, "Denizlispor maçını yöneten hakemin umarım bundan sonra herhangi bir “futbol sporu” müsabakasında işi olmaz. Umarım..." yorumunu yaptı.

Kaleci Altay'ın performansını beğenen Say, "İlk konu; ve en önemlisi; tuhaf ve üzücü 2020 yılının Türk futbolunda, “büyük” kazanımı Fenerbahçenin genç ve üstün yetenekli kalecisi Altay’dır. Uzun yıllar gururla milli takımda da izleyeceğiz başarılarını diye düşünürüm." derken, Sarı-Lacivertlilerin futbolu için de "Fevkalade yetenekli 20-25 oyuncudan oluşan bu Takımın kenardan yönetimi , teknik direktörü, sezon başından beri benim için daha çok “hayal kırıklığı”dır. Bilmiyorum? Bana katılmayanlar olabilir. Ben; kenar yönetiminin gücünün daha farklı olabileceğini..." yorumunda bulundu.