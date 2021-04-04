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Fenerbahçe, Denizlispor maçı maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe son dakika haberi... Süper Lig’in 32. haftasında yarın Yukatel Denizlispor’u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

04 Nisan 2021, Pazar 21:13 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Denizlispor maçı maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in 32. haftasında yarın Yukatel Denizlispor’u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolcular ile teknik heyetin, 4 Nisan 2015’te Trabzon’da Fenerbahçe takım otobüsüne kurşun sıkılmasının faillerinin bulunamaması sebebiyle siyah tişörtlerle objektiflere poz verdiği belirtildi.

Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanın, 3 grup halinde gerçekleştirilen 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdüğü aktarıldı. İdmanın, çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

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