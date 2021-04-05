Milli arada Erol Bulut'la yollarını ayıran Fenerbahçe, takımın başına "teknik sorumlu" olarak Emre Belözoğlu'nu getirdi. Yardımcısı olarak da Erdinç Sözer'le anlaştı. Sarı lacivertlilerde Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar sakat. Nazım Sangare ve Papiss Cisse koronavirüs karantinasında. Belözoğlu, düzenlediği basın toplantısında, özellikle Kadıköy'de rakibi her saniye boğan bir kadro ile sahada olacaklarını; hücum oyuncularının da Bulut dönemine nazaran daha aktif rollerde olacağının altını çizdi. İlk 30 hafta itibariyle sınıfta kalan Mbwana Samatta yükselişe geçer mi? Kanat oyuncularını daha oyunun içinde, orta alanı daha enerjik görür müyüz? Kalede Altay Bayındır, stoperde "Serdar Aziz & Attila Szalai" ikilisinin forması garanti... Belözoğlu orta alanda Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'tan da vazgeçmeyecektir. Geri kalan 5 forma için her ihtimali göz önünde bulundurmak lazım.

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Bu sezon Denizlispor'un başındaki 4. teknik adam olan Hakan Kutlu, göreve gelir gelmez Göztepe'ye karşı galibiyet elde etmişti ancak sonrasındaki 8 maçta sadece 8 puan toplayabildi ve Süper Lig'in dibine demir atmış durumda... Sağ bek Özer Özdemir cezalı, sol bek alternatifleri Ayman Ben Mohamed ve Özgür Çek sakat. Yedek kaleci Hüseyin Altıntaş, bir dönem Fenerbahçe forması giymiş Recep Niyaz da diğer eksikler... Kutlu'nun savunmanın sağında Muhammet Özkal, solunda ise Sakıb Aytaç tercih ediyor. Hücum kanatlarında da Hadi Sacko ve Angelo Sagal'ı izleyeceğiz. Hücum merkezinde kurt golcü Hugo Rodallega olacak, orta alanın merkezinde "Murawski, Diskerud & Bakalorz" üçlüsü forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu öncesi Fenerbahçe'nin son 4 maçının 3'ünde "karşılıklı gol" izlemiştik.

- Sarı lacivertlilerin Kadıköy'de oynadığı son 4 maçta galibiyeti bulunmuyor! (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Denizlispor'un son 8 maçının 6'sı "2.5 ALT" bitti. (8 maç - 16 gol)

- Denizlispor, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 15 lig maçının hiçbirini kazanamadı! (2 beraberlik - 13 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %40'lık kesim Galatasaray ve Beşiktaş'ın aldığı yenilgiler sonrası sarı-lacivertlilerden mutlak 3 puan bekliyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.