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Fenerbahçe dayanıklılık testinden geçti

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce’de kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 11:20 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe dayanıklılık testinden geçti

Süper Lig ’de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce’de kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri’nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dayanıklılık testi uygulandı.

Sarı-lacivertli takım 2 gruba ayrılırken, futbolcular yarım saat arayla dayanıklılık testlerine girdi.

Kaleci Altay Bayındır, takımdan ayrı kaleci antrenörü eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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