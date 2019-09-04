Fenerbahçe: Daha ucuz daha güçlü

Fenerbahçe sol bek dışında mükemmel bir transfer dönemi geçirdi. Sarı-lacivertliler, 12 yeni futbolcuyu kadrosuna katarken, bu transferler için 15 milyon Euro bonservis harcadı. Kiralıklar dahil 20 futbolcu gönderen Fenerbahçe, maaş bütçesinde ise 13 milyon Euro'luk bir azalmaya gitti. Tek satışla Eljif Elmas'tan 16 milyon Euro gelir elde eden Kanarya, Yasir Subaşı'yı ise 1.1 milyon TL'ye Kayseri'ye sattı. Vedat, Deniz, Zanka, Altay, Allahyar, Kruse ve Gustavo transferlerine 15 milyon Euro bonservis ödendi. Murat, Emre, Garry, Kruse ve Mevlüt ise bonservis bedeli olmadan kadroya katılan isimler oldular...

BÜTÇE RAHATLADI

Tam 20 A takım futbolcusu, takımdan ayrıldı. Maaş bütçesinde yaklaşık 32 milyon Euro rahatlama yaşandı. 12 yeni futbolcunun maaşları ise yaklaşık 23 milyon Euro... Yani Fenerbahçe'nin maaş bütçesi 9 milyon Euro rahatladı. Fenerbahçe hem sattığından az harcadı, hem gönderdiğinden az aldı. Bununla birlikte geçen sezondan çok daha güçlü bir takıma sahip oldu. Zorlu bir fikstürle başlanan ligde 3 maçta 7 puan alındı.

(Sabah)