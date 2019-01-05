Fenerbahçe, Çukurova Basketbol’a kaybetti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Fenerbahçe’yi 88-72 mağlup etti. Bu sonuçla Çukurova Basketbol, ligde 13’de 13 yaptı.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan ve bulduğu sayılarla öne geçen Çukurova Basketbol, ilk periyodu 21-10 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren ve aradaki sayı farkını açan Mersin ekibi, devreye 42-24 önde girdi. Maçın 3. periyoduna da fırtına gibi başlayan ve iyi hücumlarını sürdüren Çukurova ekibi, bu periyodu da 65-49 galip kapadı. Maçın son periyodunda da etkili oyununu sürdüren Çukurova Basketbol, maçı 88-72 kazandı. Bu sonuçla Çukurova Basketbol, ligde 13’de 13 yaptı

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Fatih Güler xx, Abdullah Koputan xx, Ahmet Taner İbin xx

Çukurova Basketbol: Alina Iagupova xxx 19, Lyudmyla Naumenko xxx 19, Sevgi Uzun x 4, Astou Ndour xxx 19, Gökşen Fitik x 7, Sera Özelçi x 5, Meltem Avcı x 4, Chelsea Gray xx 11

Fenerbahçe: Kelsey Plum xxx 27, Birsel Vardarlı Demirmen xx 11, Cecilia Zandalasini xx 11, Tuğçe Canıtez x 7, Anastasiya Verameyanka xx 12, Kia Vaughn x 2, Özge Yavaş x 2

1. periyot: 21-10 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 42-24 (Çukurova Basketbol lehine)

3. periyot: 65-49 (Çukurova Basketbol lehine)

İHA