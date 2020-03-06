Fenerbahçe çöktü! Aykut Kocaman sonrası...

Görevdeki Aykut Kocaman’la yollarını ayırarak işe başlayan yönetim, daha sonra istikrarı bulamadı.

Phillipe Cocu ile geçen sezona başlayan sarı-lacivertliler, Hollandalı teknik adamla kısa süre sonra yolladı ayırdı.

Ardından yardımcısı Erwin Koeman ile yola devam edildi. Koeman ile sezon sonuna kadar devam edilmek istense de sonuçlar toparlanmayınca mecburen Ersun Yanal göreve getirildi. Yanal da 15 ay sonra Antalyaspor maçı ile istifa etti.

Başkan Ali Koç’un büyük hedeflerle getirdiği sportif direktör Damien Comolli ile de kısa süre önce vedalaşıldı. Fransız idareci, ikinci plana düşmesiyle birlikte görevinden istifa etmişti. Altyapıda da görev değişikliği yaşandı. İspanyol çalıştırıcı David Badia ile yollar ayrılmış ve yerine Serdar Dayat getirilmişti.

Gelinen noktada iki yıl dolmadan futbol takımıyla ilgili üst ve alt yapı yapılanması tamamen değişti. 4 teknik adam, bir sportif direktör ve bir alt yapı sorumlusuyla yollar ayrıldı.